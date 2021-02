Essere un cyborg: la testimonianza di un artista spagnolo (Di sabato 13 febbraio 2021) Cosa significa Essere un cyborg? A raccontarlo è l’artista catalano Manel De Aguas, un ragazzo che non si sente al 100% umano. Cos’è un cyborg? L’interazione uomo macchina: il futuro è già arrivato Si tratta di un organismo cibernetico o bionico che, nell’immaginario fantascientifico, è al confine tra uomo e macchina. Risulta dunque costituito da elementi artificiali, come protesi meccaniche ed elettroniche, solitamente innestati Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Cosa significaun? A raccontarlo è l’catalano Manel De Aguas, un ragazzo che non si sente al 100% umano. Cos’è un? L’interazione uomo macchina: il futuro è già arrivato Si tratta di un organismo cibernetico o bionico che, nell’immaginario fantascientifico, è al confine tra uomo e macchina. Risulta dunque costituito da elementi artificiali, come protesi meccaniche ed elettroniche, solitamente innestati

Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po' troppo in ritardo per salvare il pianeta da ...

Ne determinano le interazioni ed i moti, i quali possono essere periodici, come in una affascinante ... economica e sociale globale ACQUISTA Interfacce da cyborg Dispositivi progettati come protesi nel ...

Manel De Aguas è un artista spagnolo che non si sente al 100% umano – e per questo si è installato dei sensori ai lati della testa con cui percepisce pressione atmosferica, umidità e temperatura ...

Snyder Cut: un nuovo assaggio del trailer in arrivo domenica

Zack Snyder ha mostrato su Twitter una nuova anteprima del trailer della Snyder Cut di Justice League con un mucchio di scene inedite ...

