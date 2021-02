Dalot: “Scudetto? Cominciamo a crederci. Mourinho mi ha insegnato tanto” (Di sabato 13 febbraio 2021) Diogo Dalot, esterno del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, parlando della stagione, del sogno Scudetto e di tanto altro. Queste le sue parole: “Scudetto? Cominciamo a crederci. È normale quando fai tanti punti e nello spogliatoio ci sono giocatori, o ex, vincenti come Zlatan o Bonera e Dida. La cosa importante è mantenere l’equilibrio. Se ci riusciamo, sono convinto che lotteremo fino in fondo per il titolo”. L’Europa League: “Dobbiamo rispettare la Stella Rossa, il prossimo avversario. Da solo, lo stemma del Milan che portiamo sul petto non vince le partite. Loro senza pubblico perdono parecchio, ma restano pericolosi”. Su Leao: “Siamo abbastanza diversi. Lui fuori dal campo è molto più estroverso, e pure in campo io sembro più concentrato. Non che lui non lo sia, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Diogo, esterno del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, parlando della stagione, del sognoe dialtro. Queste le sue parole: “. È normale quando fai tanti punti e nello spogliatoio ci sono giocatori, o ex, vincenti come Zlatan o Bonera e Dida. La cosa importante è mantenere l’equilibrio. Se ci riusciamo, sono convinto che lotteremo fino in fondo per il titolo”. L’Europa League: “Dobbiamo rispettare la Stella Rossa, il prossimo avversario. Da solo, lo stemma del Milan che portiamo sul petto non vince le partite. Loro senza pubblico perdono parecchio, ma restano pericolosi”. Su Leao: “Siamo abbastanza diversi. Lui fuori dal campo è molto più estroverso, e pure in campo io sembro più concentrato. Non che lui non lo sia, ...

