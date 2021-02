Coronavirus, ancora tanti morti. Cts: con queste mutazioni chiuderemo le scuole (Di sabato 13 febbraio 2021) In Italia sono stati registrati 13.532 (ieri 13.908) nuovi contagi da Coronavirus e 311 morti nelle ultime 24 ore. E` quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.710.819. Come detto, sono stati registrati 311 morti contro i 316 di ieri, per un totale di 93.356 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.Le vaccinazioniIn calo i tamponi effettuati: oggi sono stati 290.534 rispetto ai 305.619 di ieri, con un tasso di positività che sale al 4,6% (ieri era del 4,5%). I guariti salgono a 2.216.050(+13.973 ). I casi attualmente positivi sono 401.413, di cui 18.500 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.062 La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 13 febbraio 2021) In Italia sono stati registrati 13.532 (ieri 13.908) nuovi contagi dae 311nelle ultime 24 ore. E` quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.710.819. Come detto, sono stati registrati 311contro i 316 di ieri, per un totale di 93.356dall’inizio dell’emergenza sanitaria.Le vaccinazioniIn calo i tamponi effettuati: oggi sono stati 290.534 rispetto ai 305.619 di ieri, con un tasso di positività che sale al 4,6% (ieri era del 4,5%). I guariti salgono a 2.216.050(+13.973 ). I casi attualmente positivi sono 401.413, di cui 18.500 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.062 La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia ...

