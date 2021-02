Coppa Italia: Brindisi-Pesaro è la seconda semifinale (Di sabato 13 febbraio 2021) Al Forum Assago si sono completati i quarti di finale della Coppa Italia di basket, con Brindisi e Pesaro che si sono aggiunte a Milano e Venezia come semifinaliste. I pugliesi hanno superato di forza Trieste, mentre i marchigiani ha la meglio sui sardi solo ai tempi supplementari. Brindisi-Trieste 93-81: cosa è successo? Brindisi conquista per la terza volta consecutiva l’accesso alla semifinale del trofeo nazionale. Inizio travolgente dei pugliesi che chiudono il primo quarto sul 25-18, ma nelle due frazioni centrali Trieste rientra in partita portandosi nell’ultimo periodo a solo cinque lunghezze da Brindisi, che riesce comunque a proteggere il vantaggio fino all’allungo finale 93-81. Pesaro-Sassari 115-110: cosa è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Al Forum Assago si sono completati i quarti di finale delladi basket, conche si sono aggiunte a Milano e Venezia come semifinaliste. I pugliesi hanno superato di forza Trieste, mentre i marchigiani ha la meglio sui sardi solo ai tempi supplementari.-Trieste 93-81: cosa è successo?conquista per la terza volta consecutiva l’accesso alladel trofeo nazionale. Inizio travolgente dei pugliesi che chiudono il primo quarto sul 25-18, ma nelle due frazioni centrali Trieste rientra in partita portandosi nell’ultimo periodo a solo cinque lunghezze da, che riesce comunque a proteggere il vantaggio fino all’allungo finale 93-81.-Sassari 115-110: cosa è ...

