Colao con Cingolani e Giovannini nella task force voluta da Conte | “Infrastrutture solo se sostenibili Priorità assoluta a rete in fibra e 5G”

(Di sabato 13 febbraio 2021) I tre tecnici scelti da Mario Draghi per i ministeri chiave in vista del Recovery plan hanno una cosa in comune: eranochiamata la scorsa primavera da Giuseppea scrivere un progetto per la ricostruzione post pandemia. Vittoriol’ha guidata, Robertoed Enricone facevano parte portando le rispettive competenze su tecnologia età. Il loro rapporto, pubblicato a giugno subito prima degli Stati generali dell’economia, è stato rapidamente archiviato ma torna di attualità ora che il manager ex Vodafone va a gestire la transizione digitale e il fisico fondatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia quella ecologica mentre l’ex presidente Istat e portavoce Asvis approda alle ...

Vittorio Colao, anche lui in abito blu, ministro dell'Innovazione. Tra le new entry del governo Draghi - l'europeista che potrebbe avere un ruolo di garante e supervisore più che rendersi. Il dicastero senza portafoglio dell'Innovazione Tecnologica Vittorio Colao ex dg di Vodafone di origini catanzaresi e già numero 1 per la task force per la ricostruzione dopo la prima ondata della pandemia.