Australian Open | gli azzurri Berrettini e Fognini si qualificano agli ottavi di finale Incontreranno Tsitsipas e Nadal

(Di sabato 13 febbraio 2021) Sabato azzurro: i tennisti Matteoe Fabiosi sono qualificati per glididel torneo Slam di Melbourne. È la seconda volta nella storia delle 109 edizioni che duesidi. La prima era accaduto nel 2018 allo stesso Fabioe Andreas Seppi. Il tennista romano è riuscito a battere il russo Karen Khachanov in tre set, nonostante un problema muscolare all’addome che lo ha costretto a ricorrere alla fisioterapia durante l’ultimo set. La partita si è conclusa con i parziali di 7-6(1), 7-6(5), 7-6(5). “Ho sentito un dolore sotto le costole – ha detto...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, FOGNINI AGLI OTTAVI Battuto De Minaur 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) #SkySport #SkyTennis… - SalvatoreSodan1 : RT @TennisWorldit: Australian Open - Fognini da urlo: distrugge De Minaur e si prende Nadal - SmorfiaDigitale : Australian Open, Fognini e Berrettini strepitosi: agli ottavi - GiovanniFanfoni : @SuperTennisTv Con un punteggio simile 7-6 (1) 7-6 (5) 7-6 (5) direi una concentrazione da maestro Zen -

La vittoria di Fabio Fognini con il nunerio unoAlex De Minaur porto due italiani agli ottavi di Finale degli, dove il campione di Arma di Taggia (lunedì prossimo) dovrà vedersela con il nunero 2 del mondo Rafa Nadal.Il giocatore di Mosca si è visto allungare pericolosamente la partita al quinto setFognini agli ottavi degli Australian Open, sfiderà Nadal. Dopo Matteo Berrettini, anche Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi degli Australian Opne ...Si chiude il cerchio nel tabellone maschile degli Australian Open 2021 per quanto concerne i qualificati agli ottavi di finale dello Slam a Melbourne. In una giornata particolare, senza il pubblico a ...