Australian Open 2021 | Berettini e Fognini volano agli ottavi

(Di sabato 13 febbraio 2021) Successo per gli italiani Matteo Berrettini e Fabio. Entrambi hanno staccato il pass per gli: il primo battendo il russo Karen Khachanov in tre set, con il ...

Due italiani negli ottavi di finale di un torneo Slam. Un delizioso Fabio Fognini e un solidissimo Matteo Berrettini superano entrambi in tre set De Minaur (6 - 4 6 - 3 6 - 4) e Khachanov (7 - 6 (1) 7 ...Successo per gli italiani Matteo Berrettini e Fabio Fognini agli2021 . Entrambi hanno staccato il pass per gli ottavi: il primo battendo il russo Karen Khachanov in tre set, con il punteggio di 7 - 6 , 7 - 6 , 7 - 6 , il secondo superando in poco ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo Matteo Berrettini, anche Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi degli Australian Open, primo Major del 2021 in corso al Melbourne Park. Il 33enne di Arma di ...L'Italtennis sogna con Matteo Berrettini e Fabio Fognini. I due azzurri guadagnano l'accesso agli ottavi di finale degli Australian Open imponendosi in tre set rispettivamente sul russo Karen Kachanov ...