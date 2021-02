Amiata molto sottozero | neve e gelo in provincia di Grosseto

(Di sabato 13 febbraio 2021)indi, soprattutto a Sorano e Pitigliano. Come previsto dopo l'allerta meteo diramata ieri dalla Regione, stamani il manto bianco non è mancato. Una beffa per l', dove ...

Ultime Notizie dalla rete : Amiata molto

La Nazione

E mentre sulla costa si è alle prese con la mareggiata, in alto si osserva il termometro: sulla vetta dell'si è arrivati a meno 11, secondo la rilevazione ufficiale del Cfr (Centro funzionale ...Scendendo intorno ai 1.300 metri di altitudine temperature comunquebasse: - 9,5 al Passo del ... Le minime delle altre province sono state raggiunte sulla vetta del monte, nel senese con - ...Grosseto, 13 febbraio 2021 - Neve in provincia di Grosseto, soprattutto a Sorano e Pitigliano. Come previsto dopo l'allerta meteo diramata ieri dalla Regione, stamani il manto bianco non è mancato. Un ...Alla fine Burian è arrivato, portando vento, neve e freddo polare su gran parte della Toscana a partire già dal tardo pomeriggio di venerdì e poi nella notte successiva. In Valle del Serchio (provinci ...