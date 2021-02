“Varianti Covid, 25 casi in Bergamasca”. E nelle scuole 50 classi in quarantena (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Stiamo tornando alla situazione di fine novembre”. Gli esperti di Ats Bergamo lo spiegano a chiare lettere: “Dopo un periodo di contenimento importante, da fine gennaio è ricominciato un incremento della curva con 180 nuovi casi odierni, 131 in media negli ultimi sette giorni”. Un aumento – secondo l’Agenzia di Tutela della Salute – dovuto in parte al declassamento in zona gialla e al calo d’attenzione sulle misure di contenimento del contagio, alla riapertura delle scuole e alla presenza delle nuove Varianti e della loro velocità di trasmissione. “Attualmente abbiamo 25 casi di variante di cui 2 brasiliana, variamente distribuiti – rivela la dottoressa Lucia Antonioli, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria a Bergamonews -. Ats si muove con la sorveglianza e il contact tracing, cercando di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Stiamo tornando alla situazione di fine novembre”. Gli esperti di Ats Bergamo lo spiegano a chiare lettere: “Dopo un periodo di contenimento importante, da fine gennaio è ricominciato un incremento della curva con 180 nuoviodierni, 131 in media negli ultimi sette giorni”. Un aumento – secondo l’Agenzia di Tutela della Salute – dovuto in parte al declassamento in zona gialla e al calo d’attenzione sulle misure di contenimento del contagio, alla riapertura dellee alla presenza delle nuovee della loro velocità di trasmissione. “Attualmente abbiamo 25di variante di cui 2 brasiliana, variamente distribuiti – rivela la dottoressa Lucia Antonioli, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria a Bergamonews -. Ats si muove con la sorveglianza e il contact tracing, cercando di ...

Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - PiazzapulitaLA7 : Umbria, Abruzzo, Toscana. Il centro Italia è interessato in maniera preoccupante dalla presenza delle varianti del… - fanpage : ?? Troppi contagi, si torna alla didattica a distanza. - Mcclane272 : RT @Zippo88lrr: Le favolette della Merkel sul pericolo varianti #Covid_19 in #Germania sono una farsa totale. Nuovi contagi in diminuzione… - FinoGinofino : RT @Mr_Ozymandias: Il vaccino contro il Covid-19 sarà annuale a causa delle molteplici varianti. EhEhEh... -