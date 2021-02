The Good Doctor 4 e The Resident 2 tra sensi di colpa e virus: anticipazioni 12 e 19 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) The Good Doctor 4 e The Resident 2 tornano in onda su Rai2 con tre nuovi episodi lasciando i fan senza fiato tra sensi di colpa e virus. Il venerdì sera medical drama riporterà le due serie americane nel prime time a partire dalle 21.20 circa e ad aprire le danze sarà proprio Freddie Highmore nei panni dell’amato e complicato Shaun chiamato ad occuparsi dei suoi specializzandi ma anche di una morte orribile di un paziente al quale non sono riusciti a fare la giusta diagnosi. Dall’altro lato, invece, Conrad, Nic e gli altri dottori del Chastain dovranno affrontare una pandemia che non ha niente a che fare con il Coronavirus (visto che gli episodi sono ormai andati in onda più di due anni fa in Patria) ma dovranno anche risolvere i problemi legati ai dispositivi della ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) The4 e The2 tornano in onda su Rai2 con tre nuovi episodi lasciando i fan senza fiato tradi. Il venerdì sera medical drama riporterà le due serie americane nel prime time a partire dalle 21.20 circa e ad aprire le danze sarà proprio Freddie Highmore nei panni dell’amato e complicato Shaun chiamato ad occuparsi dei suoi specializzandi ma anche di una morte orribile di un paziente al quale non sono riusciti a fare la giusta diagnosi. Dall’altro lato, invece, Conrad, Nic e gli altri dottori del Chastain dovranno affrontare una pandemia che non ha niente a che fare con il Corona(visto che gli episodi sono ormai andati in onda più di due anni fa in Patria) ma dovranno anche risolvere i problemi legati ai dispositivi della ...

OlimpiaMI1936 : Semifinale di Coppa Italia contro Venezia, Messina: 'Serviranno concentrazione, attenzione e buone percentuali'?… - NetflixIT : Giusti motivi per guardare The Good Place se non l'avete mai visto ?? - radiomusicfree : #RadioMusicFreeConsiglia Stasera Isabella vi suggerisce: ?? Singing In The Rain - Gene Kelly ??Le Cose Che Piacciono… - FabulousMixx : RT @perchetendenza: 'Dua Lipa': Perché è ora disponibile 'Future Nostalgia - The Moonlight Edition', una riedizione del suo secondo album c… - afr0dythe : RT @santamaria_real: ???? It is only the first day! I have two cocks in the ass! ?? Good news! -