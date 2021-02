Testo di Come Un Animale dei Fast Animals And Slow Kids, un esorcismo contro la rabbia interiore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il taglio narrativo dato a Come Un Animale dei Fast Animals And Slow Kids ci fa ricordare l’incipit del romanzo La Bambina Che Amava Tom Gordon di Stephen King: “Il mondo aveva i denti e in qualsiasi momento poteva morsicare”. Questo è ciò che nell’opera del Re del Brivido imparerà la piccola Trisha mentre dondola tra i sentieri dell’Appalachian Trail Come una versione noir di Cappuccetto Rosso. I FASK raccontano quello stesso labirinto, ma lo schiantano all’interno di ognuno di noi. Chi vive nella prigione dei propri demoni, del resto, sa molto bene cosa significhi avercela col mondo. L’odio verso l’esterno non è nient’altro che una semplificazione, un preTesto per non riconoscere di vivere nel disordine emozionale. La band perugina lo ha spiegato ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il taglio narrativo dato aUndeiAndci fa ricordare l’incipit del romanzo La Bambina Che Amava Tom Gordon di Stephen King: “Il mondo aveva i denti e in qualsiasi momento poteva morsicare”. Questo è ciò che nell’opera del Re del Brivido imparerà la piccola Trisha mentre dondola tra i sentieri dell’Appalachian Trailuna versione noir di Cappuccetto Rosso. I FASK raccontano quello stesso labirinto, ma lo schiantano all’interno di ognuno di noi. Chi vive nella prigione dei propri demoni, del resto, sa molto bene cosa significhi avercela col mondo. L’odio verso l’esterno non è nient’altro che una semplificazione, un preper non riconoscere di vivere nel disordine emozionale. La band perugina lo ha spiegato ...

