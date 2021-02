Temptation Island, Valeria Liberati furiosa: “non sono incoerente!” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la recente intervista, rilasciata per Mondotv24, Valeria Liberati è corsa ai ripari, annunciando un’altra intervista per rispondere alle notizie su di lei; l’influencer ritiene che molti magazine e blog abbiano frainteso le sue parole su Antonella Elia, così come di altri concorrenti citati nell’intervista. Valeria Liberati e Ciavy, coppia dell’edizione mista di Temptation Island condotta da Filippo Biscaglia, ha recentemente rilasciato un’intervista che è stata subito motivo di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo la recente intervista, rilasciata per Mondotv24,è corsa ai ripari, annunciando un’altra intervista per rispondere alle notizie su di lei; l’influencer ritiene che molti magazine e blog abbiano frainteso le sue parole su Antonella Elia, così come di altri concorrenti citati nell’intervista.e Ciavy, coppia dell’edizione mista dicondotta da Filippo Biscaglia, ha recentemente rilasciato un’intervista che è stata subito motivo di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ermy77625982 : @elegantissima77 Ti prego nooo ??????non possso aspettare Temptation Island per vedere finire sto strazio sto circo m… - elegantissima77 : @Ermy77625982 Tranquille, Pier ha sentito le urla e ciò che ha detto Gloria. Nessuna scenata di gelosia semplicemen… - chetrashhh : @la_portineria Almeno a lui lo proporranno, ai tuoi propongono Temptation Island se tutto va bene - __LittleSun : RT @w0meninfilm: dai raga non ve la prendete con gaia è li per fare la tentatrice, è il suo lavoro si chiama temptation island per un motiv… - _guess_who___ : RT @w0meninfilm: dai raga non ve la prendete con gaia è li per fare la tentatrice, è il suo lavoro si chiama temptation island per un motiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Selvaggia Roma debutta come attrice: 'Onoratissima di lavorare con un mostro sacro'

Il piccolo schermo non è più sufficiente a contenere la personalità di Selvaggia Roma . Non priva di bufere mediatiche, la carriera della showgirl si è divisa tra Temptation Island e Grande Fratello , ma il 2021 può essere l'anno della svolta. Pronta a imbarcarsi in una nuova avventura, Selvaggia sarà il volto di un docu - film diretto da un grande regista . Ma ...

Temptation Island: ex concorrente in dolce attesa, ecco di chi si tratta "

Spread the love Un noto volto di Temptation Island ha annunciato di essere incinta, la giovane ragazza ha partecipato come concorrente nel 2018 nell'edizione di Filippo Biscaglia, stiamo parlando di Martina Sebastiani, è stata lei ...

Selvaggia Roma diventa attrice dopo Temptation Island e Grande Fratello 5 (che sono reality, non film) Il Fatto Quotidiano Temptation Island, Valeria Liberati furiosa: “non sono incoerente!”

Temptation Island, Martina Sebastiani incinta: «Non potevo desiderare di più dalla vita!»

Martina Sebastiani, ex protagonista di “Temptation Island” è incinta in attesa del suo primo figlio. Martina Sebastiani, futura mamma, ha dato la notizia dal suo account ...

