Sophia Loren: «Mia madre assomigliava a Greta Garbo»

Gli inizi con Vittorio De Sica, la voglia di riuscire e l'importanza della famiglia e della fede. L'attrice italiana più famosa al mondo ripercorre le tappe della sua carriera. E rivela aneddoti del suo ultimo film (Netflix) La vita davanti a sé. «Una pellicola da Oscar» dice orgogliosa «e il regista è mio figlio Edoardo». Quando Sophia Loren entrava in un ristorante a New York la gente si alzava in piedi a batterle le mani. Ad applaudire una delle più grandi dive internazionali, la donna bellissima che aveva fatto con oltre 100 film la storia del cinema. Ma forse non sapevano che applaudivano anche la ragazzina di Pozzuoli che serviva i liquori di ciliegie fatti in casa ai soldati americani nel piano-bar improvvisato dalla nonna nella Napoli liberata e livida, straziata dalla guerra. Quegli anni amari che oggi, durante la pandemia, le tornano alla ...

Guillermo Coppola: 'Io, Diego Maradona e quella notte con Sophia Loren'

Coppola ha anche parlato di un suo corteggiamento a Sophia Loren , avvenuto quando Maradona giocava nel Napoli. 'Poter stare accanto alla diva era un sogno per me, rivedevo le scene del film 'Ieri ...

Le anticipazioni dell'Academy of Motion Pictures per lo show di consegna delle statuette che si terrà il prossimo 25 aprile ...

