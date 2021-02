Scuole, si teme ritorno alla didattica a distanza: esplodono focolai in molte regioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mentre la campagna vaccinale prosegue, le varianti del virus Sars-Cov-2 continuano a remare contro nella lotta alla pandemia e, in Italia, rischiano di immobilizzare nuovamente il sistema scolastico. Le varianti del virus sembrano infatti svilupparsi e diffondersi tra i giovani più che tra gli adulti e ciò avrebbe portato ad una chiusura di moltissimi istituti sul territorio italiano a macchie di leopardo. Si teme però che lo sviluppo della situazione possa portare, in un prossimo futuro, a una decisione più drastica e generalizzata per quanto riguarda gli studenti di Scuole medie e superiori. Scuole, situazione grave in Lombardia: focolai a Bollate La situazione è particolarmente grave in Lombardia, dove nel Comune di Bollate è esploso un focolaio di 59 casi tra adulti e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mentre la campagna vaccinale prosegue, le varianti del virus Sars-Cov-2 continuano a remare contro nella lottapandemia e, in Italia, rischiano di immobilizzare nuovamente il sistema scolastico. Le varianti del virus sembrano infatti svilupparsi e diffondersi tra i giovani più che tra gli adulti e ciò avrebbe portato ad una chiusura di moltissimi istituti sul territorio italiano a macchie di leopardo. Siperò che lo sviluppo della situazione possa portare, in un prossimo futuro, a una decisione più drastica e generalizzata per quanto riguarda gli studenti dimedie e superiori., situazione grave in Lombardia:a Bollate La situazione è particolarmente grave in Lombardia, dove nel Comune di Bollate è esploso uno di 59 casi tra adulti e ...

salernonotizie : Salerno, aumentano contagi e scuole chiuse: il sindaco teme S. Valentino e Carnevale - f4f62 : RT @federicofubini: Chi governa non è (quasi) mai stupido, conosce e teme il costo politico e sociale di tenere le scuole chiuse. Perché lo… - GMagaglio : RT @Celli_Seba: @Lacasespoglia @sonia172505 Due figli alle scuole paritarie, una vita di sacrifici...se qualcuno teme siano focolaio di pen… - Max_Alle : RT @federicofubini: Chi governa non è (quasi) mai stupido, conosce e teme il costo politico e sociale di tenere le scuole chiuse. Perché lo… - perramatteo : RT @federicofubini: Chi governa non è (quasi) mai stupido, conosce e teme il costo politico e sociale di tenere le scuole chiuse. Perché lo… -