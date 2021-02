Schiaffi e cambi di partito | la Serie A spaccata rimane ferma

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Quando si è arrivati al momento di alzare la mano e votare, da una parte i favorevoli a dare subito il via libera all'assegnazione dei diritti tv dal 2021 e dall'altra i contrari, laA si è trovataesattamente in due. Dieci pro e dieci contro. E prima erano volativeri tra il presidente del Genoa Preziosi e l'uomo dei Pozzo, Campoccia. Dopo, quando è stato chiaro che tutto sarebbe stato rimandato almeno di una settimana (ma potrebbe servirne anche qualcuna in più) i ceffoni sono stati metaforici e hanno disegnato un palazzo del pallone ancora una volta spaccato, una riunione di condominio infinita senza riuscire ad esprimere posizioni condivise e coerenti. E' il caso del penultimo (forse) round sull'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio dal 2021 al 2024. Quando si è arrivati al momento di decidere, ...

FilippoBallarin : @RicSpada @enricoI00 Comunque a me pare impossibile: una volta le giocavano tutte a viso aperto fino agli ultimi mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffi cambi

Panorama

Che Napoli non fosse una piazza facile si sapeva, giornali locali ostili, tifosi che chiedono tanto e un presidente non proprio affabile fanno da cornice a moltidi allenatore in questi anni. ...... è stato come spezzare un tabù, togliersi un peso dallo stomaco e glida faccia. Allora, ... Dueancora nel finale (Di Lorenzo per Politano e Bakayoko per Mertens): Gattuso fiuta il ...Un autista di un bus delle linee urbane di Varese è stato aggredito per aver chiesto a due persone che stavano per salire sul mezzo di far mettere al loro cane rottweiler la museruola, come da regolam ...Una Juventus solida e compatta, un'Inter vogliosa ma senza il piano B, che finisce per scontrarsi con il muro della eretto da Andrea Pirlo che ha deciso di giocare in attesa ...