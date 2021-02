Prada Cup, Patrizio Bertelli manda un augurio a Luna Rossa…con il corno napoletano! Un gesto scaramantico (Di venerdì 12 febbraio 2021) Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada e patron di Luna Rossa, si appresta a vivere la Finale di Prada Cup: da stanotte (a partire dalle ore 04.00 italiane) il sodalizio tricolore affronterà Ineos Uk, in programma le prime due regate di una serie che si preannuncia particolarmente equilibrata e avvincente. Chi vincerà sette regate si guadagnerà il diritto di sfidare Team New Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup. Il 74enne imprenditore toscano, rimasto in Italia per seguire l’azienda insieme alla moglie Miuccia Prada, ha voluto fare recapire un messaggio di augurio a tutta la sua flotta impegnata ad Auckland (New Zealand). Si tratta di un cornetto scaramentico di colore rosso, accompagnato da una scritta a mano: “Tutta l’Italia è con voi. ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021), amministratore delegato die patron diRossa, si appresta a vivere la Finale diCup: da stanotte (a partire dalle ore 04.00 italiane) il sodalizio tricolore affronterà Ineos Uk, in programma le prime due regate di una serie che si preannuncia particolarmente equilibrata e avvincente. Chi vincerà sette regate si guadagnerà il diritto di sfidare Team New Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup. Il 74enne imprenditore toscano, rimasto in Italia per seguire l’azienda insieme alla moglie Miuccia, ha voluto fare recapire un messaggio dia tutta la sua flotta impegnata ad Auckland (New Zealand). Si tratta di un cornetto scaramentico di colore rosso, accompagnato da una scritta a mano: “Tutta l’Italia è con voi. ...

