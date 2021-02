Patrizio Bianchi, l’ascesa dalla task force di Azzolina alla guida del ministero dell’Istruzione (Di sabato 13 febbraio 2021) Il programma di governo del neoministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, docente di economia applicata e già a rettore a Ferrara con interessi sulla riforma della pedagogia e dell’Istruzione, è stato esposto il 9 giugno 2020 in un’audizione alla commissione cultura della Camera. In quella sede Bianchi espose le conclusioni del rapporto della «task force» voluta dall’ex ministra Azzolina e mai rese del tutto note. Con un’indubbia capacità comunicativa e retorica, basata sulla neo-lingua dei manager e degli economisti dell’Istruzione, Bianchi ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 febbraio 2021) Il programma di governo del neoministro, docente di economia applicata e già a rettore a Ferrara con interessi sulla riforma della pedagogia e, è stato esposto il 9 giugno 2020 in un’audizionecommissione cultura della Camera. In quella sedeespose le conclusioni del rapporto della «» voluta dall’ex ministrae mai rese del tutto note. Con un’indubbia capacità comunicativa e retorica, basata sulla neo-lingua dei manager e degli economistiha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

