PALERMO-BISCEGLIE | DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA | LE PROBABILI FORMAZIONI

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Attualmente fuori dalla zona playoff, ilprova a rientrarvi portando punti in dote dalla gara contro il.Sabato 13 febbraio, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dall'ennesima sconfitta maturata lo scorso weekend sul campo dell'Avellino, con il rocambolesco gol di Silvestri e la papera di Pelagotti che ha deciso il match, la compagine rosanero ha offerto una prestazione tutt'altro che brillante, producendo sostanzialmente poco in materia di contenuti calcistici e trame offensive. Ilè chiamato a dare risposte chiare: proseguendo su questa falsa riga, infatti, l'obiettivo playoff diventa sempre più complicato.Intanto, in occasione della partita in programma alle ore 14.30, Robertoritrova ...

...54 Cagliari - Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale 12:51: diretta live, risultato in tempo reale 12:46 Bologna - Benevento: cronaca diretta live, risultato in ...- Domani, sabato 13 febbraio, alle 14.30 ilospiterà il, una sfida che servirà per rimettere in carreggiata la squadra rosanero reduce dalla sconfitta contro l'Avellino. Per questa sfida Boscaglia farà a meno di Doda , ...Sono stati resi noti, in casa Bisceglie, i convocati di mister Papagni in vista della trasferta di Palermo (in programma per domani, con fischio di inizio fissato per ...PALERMO - Parola d’ordine: dimenticare Avellino! Alla vigilia della sfida di domani pomeriggio alle 14,30 al Barbera contro il Bisceglie, mister Boscaglia ...