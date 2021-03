Offertissime Tim | minuti | messaggi e 70 GB a 9 99 euro

Leggi su promotelefoniche

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Oggi ci dedichiamo alleTIM, da sempre uno dei gestori di maggior rilievo nel campo della telefonia. Nel corso di questo articolo descriveremo quali sono le promozioni mobile disponibili per il mese di febbraio. Scopriamole subito! Offerte TIM Wonder LeTim Wonder non sono nuove al pubblico, ma già lanciate nel mese di gennaio. Si declinano in tre soluzioni e in formato operator attack, ovvero attivabili online da tutti i clienti provenienti da gestori specifici. Ecco le promo e le specifiche: TIM Wonder – Puo’ essere attivata dai clienti provenienti da ho. Mobile e Lycamobile, il costo è di 9,99al mese e comprendeillimitati verso tutti i numeri nazionali e 50GB – di cui 6GB in Roaming UE – in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload). TIM Wonder SIX – Puo’ essere ...