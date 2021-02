Napoli-Juventus, Chiesa: “Bonucci, Chiellini e De Ligt i più forti in Europa, quella doppietta al Milan…” (Di sabato 13 febbraio 2021) Federico Chiesa in vista della sfida tra Juventus e Napoli.VIDEO Napoli-Juventus, Pirlo e le soluzioni in attacco: “Vi dico come sta Morata, le mie scelte per sfidare Gattuso”L'esterno di centrocampo della formazione bianconera ha speso importanti parole ai microfoni dei Junior Reporter, bambini che sognano un giorno di praticare attivamente la professione giornalistica. Durante questa intervista esclusiva, l'ex giocatore della Fiorentina ha spiegato come la Vecchia Signora abbia al momento la difesa più forte d'Europa, composta da giocatori giovani e da altri molto esperti. Ecco le sue parole, legate anche alla doppietta siglata nel match contro il Milan dello scorso 6 di gennaio: "Il difensore più forte che ho incontrato nella mia carriera? Contro Giorgio, contro ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Federicoin vista della sfida tra.VIDEO, Pirlo e le soluzioni in attacco: “Vi dico come sta Morata, le mie scelte per sfidare Gattuso”L'esterno di centrocampo della formazione bianconera ha speso importanti parole ai microfoni dei Junior Reporter, bambini che sognano un giorno di praticare attivamente la professione giornalistica. Durante questa intervista esclusiva, l'ex giocatore della Fiorentina ha spiegato come la Vecchia Signora abbia al momento la difesa più forte d', composta da giocatori giovani e da altri molto esperti. Ecco le sue parole, legate anche allasiglata nel match contro il Milan dello scorso 6 di gennaio: "Il difensore più forte che ho incontrato nella mia carriera? Contro Giorgio, contro ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : ?? 5?? GOALS ? Cominciamo ad avvicinarsi così a #NapoliJuve ?? - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, Sabato 13 febbraio 2021: Napoli-Juventus in primo piano - Fantacalciok : Le partite di oggi, Sabato 13 febbraio 2021: Napoli-Juventus in primo piano -