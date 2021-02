Mercato Juventus, Paratici guarda in Premier: sfida col Milan per l’ex Ajax (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mercato Juventus – Non finiscono mai i rumors di calcioMercato che riguardano la Juventus, ovviamente in vista già della prossima stagione.C’è un reparto in particolare che a quanto pare la dirigenza vorrebbe rinforzare ed è il centrocampo. Nella quale i tifosi vorrebbero rivedere Paul Pogba, il campione francese che oggi milita con il Manchester United. Ma a quanto pare potrebbe esserci nel mirino anche un altro obiettivo, sempre dalla Premier League. Mercato Juventus, Ziyech dal Chelsea? Come ha riportato su Twitter “Football Transfers” a quanto pare la Juventus e il Milan avrebbero un obiettivo in comune per il centrocampo in vista dell’estate. Parliamo di Hakim Ziyech, calciatore marocchino che dopo aver ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 12 febbraio 2021)– Non finiscono mai i rumors di calcioche rino la, ovviamente in vista già della prossima stagione.C’è un reparto in particolare che a quanto pare la dirigenza vorrebbe rinforzare ed è il centrocampo. Nella quale i tifosi vorrebbero rivedere Paul Pogba, il campione francese che oggi milita con il Manchester United. Ma a quanto pare potrebbe esserci nel mirino anche un altro obiettivo, sempre dallaLeague., Ziyech dal Chelsea? Come ha riportato su Twitter “Football Transfers” a quanto pare lae ilavrebbero un obiettivo in comune per il centrocampo in vista dell’estate. Parliamo di Hakim Ziyech, calciatore marocchino che dopo aver ...

infoitsport : Mercato Juventus: in estate una punta gradita a CR7 - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Dall'Inghilterra: #Ziyech, duello con la @juventusfc per giugno - #ACMilan #Milan… - JuventusUn : La #Juve vuole #Icardi a tutti i costi, guardate cosa vuole fare #Paratici! IL COLPO? - sportavellino : Mercato – Il Bari pensa agli svincolati: proposto un ex Juventus - -