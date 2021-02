Maltempo | il sindaco di Pozzuoli chiude parchi pubblici e cimitero

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Le avverse condizioni meteo previste per domani, con temperature prossime allo zero, precipitazioni sparse e vento forte con locali raffiche, hanno indotto ildiVincenzo Figliolia ad emettere un’ordinanza per disporre la chiusura del civicoe di tutti i: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne. Si raccomanda, inoltre, di limitare gli spostamenti a quelli necessari, di avere la massima cautela alla guida dei veicoli, laddove, con le temperature vicine allo zero potrebbe formarsi ghiaccio sulle strade, determinando condizioni pericolose per la circolazione, e di prestare la massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta ...