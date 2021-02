M5s | Meloni | “Rispetto Di Battista | ma non credo ci saranno molti fuoriusciti”

Leggi su dire

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – Se ci saranno esponenti del M5S che dovessero dire di no “possiamo lavorare in alcuni casi insieme all’opposizione, ma non penso che saranno divisioni tali da ribaltare i numeri del governo in Parlamento“. Cosi’ la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Start su SkyTg24.