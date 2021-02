Lo sci riparte, ecco tutte le aperture regione per regione (Di venerdì 12 febbraio 2021) La stagione dello sci riparte. Dopo quasi un anno di stop a causa del coronavirus riaprono gli impianti nelle regioni gialle. La ripartenza avverrà dal 15 febbraio e in base alle nuove disposizioni ministeriali, il numero massimo delle presenze giornaliere è deciso a livello regionale. In Lombardia e Piemonte non potrà superare il 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti di risalita, mentre per le stazioni sciistiche che non hanno più di due impianti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornalieri con appositi sistemi di prenotazione. Resta naturalmente l'obbligo di indossare le mascherine in tutti gli impianti. Lombardia, Piemonte e Friuli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) La stagione dello sci. Dopo quasi un anno di stop a causa del coronavirus riaprono gli impianti nelle regioni gialle. Lanza avverrà dal 15 febbraio e in base alle nuove disposizioni ministeriali, il numero massimo delle presenze giornaliere è deciso a livello regionale. In Lombardia e Piemonte non potrà superare il 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti di risalita, mentre per le stazioni sciistiche che non hanno più di due impianti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornalieri con appositi sistemi di prenotazione. Resta naturalmente l'obbligo di indossare le mascherine in tutti gli impianti. Lombardia, Piemonte e Friuli ...

