LIVE Tour de la Provence, tappa di oggi in DIRETTA: Deceuninck-Quick Step contro tutti! Attenzione a Ciccone e Moscon (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima tappa – Il video del trionfo di Davide Ballerini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de la Provence 2021. La Cassis – Manosque, di 170,6 km, sarà una giornata divisa tra una prima parte abbastanza agevole, con un solo GPM di terza categoria, il Grand Caumet, e una seconda decisamente mossa, che potrebbe favorire qualche attacco da lontano tra il Col d’Imbert e il Con Montfuron. Seguirà una discesa che condurrà il gruppo al traguardo, posto in cima ad uno strappo di 2000 metri. Nessuna volata scontata per la giornata odierna, visto il finale decisamente tortuoso. Quindi, è innegabile che il leader della generale Davide Ballerini, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della prima– Il video del trionfo di Davide Ballerini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella secondadelde la2021. La Cassis – Manosque, di 170,6 km, sarà una giornata divisa tra una prima parte abbastanza agevole, con un solo GPM di terza categoria, il Grand Caumet, e una seconda decisamente mossa, che potrebbe favorire qualche attacco da lontano tra il Col d’Imbert e il Con Montfuron. Seguirà una discesa che condurrà il gruppo al traguardo, posto in cima ad uno strappo di 2000 metri. Nessuna volata scontata per la giornata odierna, visto il finale decisamente tortuoso. Quindi, è innegabile che il leader della generale Davide Ballerini, ...

