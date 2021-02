LIVE Sci alpino, Prova Discesa donne Mondiali in DIRETTA: due test prima della gara (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Prova della Discesa dei Mondiali di sci alpino 2021 a Cortina. Giornata fondamentale per le donne-jet, che scenderanno in pista due volte per testare la pista in vista della gara di domani. L’Italia ha già scelto il quartetto per sabato (Elena Curtoni, Laura Pirovano, Francesca Marsaglia e Nadia Delago), ma oggi ci saranno anche Federica Brignone e Marta Bassino, che faranno almeno una delle prove in vista della combinata di lunedì. Fari puntati ovviamente sulla Svizzera, reduce dalla fantastica doppietta in superG con Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, che sono tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelledeidi sci2021 a Cortina. Giornata fondamentale per le-jet, che scenderanno in pista due volte perare la pista in vistadi domani. L’Italia ha già scelto il quartetto per sabato (Elena Curtoni, Laura Pirovano, Francesca Marsaglia e Nadia Delago), ma oggi ci saranno anche Federica Brignone e Marta Bassino, che faranno almeno una delle prove in vistacombinata di lunedì. Fari puntati ovviamente sulla Svizzera, reduce dalla fantastica doppietta in superG con Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, che sono tra ...

