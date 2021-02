LIVE Errani-Hsieh 4-6 6-2 5-7, Australian Open 2021 in DIRETTA: il cuore dell’azzurra non basta. Il coraggio e la forza premiano l’asiatica che vola agli ottavi (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 05.00 Sara Errani esce di scena agli Australian Open dove aveva raggiunto per la prima volta dagli US Open 2015 un terzo turno negli Slam. L’azzurra sognava gli ottavi di finale lì dove nel 2012 ha raggiunto i quarti di finale ma a spuntarla è Hsieh Su-Wei, sempre battuta nei tre precedenti. l’asiatica vince 6-4 2-6 7-5 e guadagna altre posizioni dalla sua attuale 71esima piazza mondiale: virtualmente è al 56° posto mentre Sarita lascia il torneo con 28 posizioni guadagnate dalla 134esima alla 106esima posizione. Tanto rammarico in una sfida ricca di break e colpi di scena con una ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 05.00 Saraesce di scenadove aveva raggiunto per la prima volta dUS2015 un terzo turno negli Slam. L’azzurra sognava glidi finale lì dove nel 2012 ha raggiunto i quarti di finale ma a spuntarla èSu-Wei, sempre battuta nei tre precedenti.vince 6-4 2-6 7-5 e guadagna altre posizioni dalla sua attuale 71esima piazza mondiale: virtualmente è al 56° posto mentre Sarita lascia il torneo con 28 posizioni guadagnate dalla 134esima alla 106esima posizione. Tanto rammarico in una sfida ricca di break e colpi di scena con una ...

zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 1-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: controbreak dell’asiatica in avvio! - #Errani-Hsieh… - zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 4-6 Australian Open 2021 in DIRETTA: serie di break e l’azzurra si spegne sul più bello. Asiatica… - zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 4-6 3-0 Australian Open 2021 in DIRETTA: doppio break dell’azzurra! - #Errani-Hsieh #Australian… - zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 4-5 Australian Open 2021 in DIRETTA: contobreak dell’asiatica! L’azzurra serve per restare nel se… - zazoomblog : LIVE Errani-Hsieh 3-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: sorpasso dell’azzurra con un nuovo break - #Errani-Hsieh… -