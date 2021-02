Le previsioni Meteo per il 12 febbraio, arriva Burian 21: neve a bassa quota (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le previsioni Meteo per l’Italia di venerdì 12 febbraio sono all’insegna dell’arrivo della perturbazione atlantica guidata dal vento gelido Burian, che colpirà dapprima le regioni del Nord Ovest e la Sardegna per poi estendersi, nel tardo pomeriggio, sul Centro. neve a bassa quota, pioggia intensa e temperature in picchiata stabili. In questa ottica il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha emesso un avviso di Meteo avverso con l’aggiunta di una allerta arancione per rischio idraulico sul Lazio e allerta gialla su Emilia Romagna, Molise e Basilicata. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri 11 febbraio e valido ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Leper l’Italia di venerdì 12sono all’insegna dell’arrivo della perturbazione atlantica guidata dal vento gelido, che colpirà dapprima le regioni del Nord Ovest e la Sardegna per poi estendersi, nel tardo pomeriggio, sul Centro., pioggia intensa e temperature in picchiata stabili. In questa ottica il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha emesso un avviso diavverso con l’aggiunta di una allerta arancione per rischio idraulico sul Lazio e allerta gialla su Emilia Romagna, Molise e Basilicata. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri 11e valido ...

