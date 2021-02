La "sindrome umbra" preoccupa l'Italia

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Simone Savoia Che aria tira in una regione per due terzi in "zona rossa" “È una vita che sto qui ad Amelia, conosco pure i sassi di questa città. Ma una cosa del genere non l’avevo mai vista e mai l’avrei nemmeno immaginata…”. Non ha quasi parole Sandro Camilli, presidente dell’Associazionena Sommelier dell’Umbria. Amelia, confine meridionale dell’Umbria con il Lazio, quasi 12mila abitanti. Da lunedì scorso è il più grande centro del ternano in zona rossa, in forza dell’ordinanza regionale numero 14 del 6 febbraio firmata dalla governatriceDonatella Tesei. Un provvedimento che ha esteso a tutta la provincia di Perugia e a 6 Comuni in quella di Terni (oltre ad Amelia ci sono Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione, San Venanzo) il regime disposto dal Dpcm del 14 gennaio 2021. In pratica vigono la ...