La musica perde un critico d’eccellenza | addio a Paolo Isotta

(Di venerdì 12 febbraio 2021)si è spento questa mattina, nella sua abitazione in corso Vittorio Emanuele a Napoli, all’età di 70 anni. È stato uno stimatissimo storico ele, prima al Giornale negli Settanta, poi al Corriere della Sera dal 1980 al 2015. Successivamente, ha collaborato con Il Fatto Quotidiano e Libero, diventando anche professore Emerito del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. I suoi saggi sui più importanti compositori italiani restano opere fondamentali per lo studio storico e la lettura critica della materia. L'articolo ilNapolista.

