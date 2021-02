In Sardegna nello scontro sui 'Giganti' intervengono i carabinieri (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari indagano sulla vicenda dei Giganti di Mont'e Prama al centro dello scontro tra la Soprintendenza archeologica, che ne vorrebbe trasferirne due a Cagliari per sottoporli a restauro, e il Comune di Cabras (Oristano), che si oppone: l'amministrazione, sostenuta dalla comunità, chiede un restauro eseguito nei locali del museo cittadino. I militari stanno vagliando diversi aspetti, alla luce anche dell'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Andrea Abis per ragioni di ordine pubblico, con cui il museo, dove i Giganti sono custoditi, è stato chiuso per otto giorni. La soprintendente archeologica Maura Picciau, mercoledì 10 febbraio, si è trovata davanti i cancelli sbarrati e non è potuta entrare a visionare le statue dei Giganti ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Idel Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari indagano sulla vicenda deidi Mont'e Prama al centro dellotra la Soprintendenza archeologica, che ne vorrebbe trasferirne due a Cagliari per sottoporli a restauro, e il Comune di Cabras (Oristano), che si oppone: l'amministrazione, sostenuta dalla comunità, chiede un restauro eseguito nei locali del museo cittadino. I militari stanno vagliando diversi aspetti, alla luce anche dell'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Andrea Abis per ragioni di ordine pubblico, con cui il museo, dove isono custoditi, è stato chiuso per otto giorni. La soprintendente archeologica Maura Picciau, mercoledì 10 febbraio, si è trovata davanti i cancelli sbarrati e non è potuta entrare a visionare le statue dei...

