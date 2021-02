Il trucco per far asciugare in poco tempo i pavimenti in inverno (Di venerdì 12 febbraio 2021) Far asciugare i pavimenti in inverno non è poi così difficile, scopriamo il trucco infallibile per avere pavimenti puliti e asciutti in poco tempo. La pulizia accurata e dettagliata dei pavimenti di casa è fondamentale, non va mai trascurata. Anche la pulizia delle linee di fuga è importante, in particolar modo quando in casa ci L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Farinnon è poi così difficile, scopriamo ilinfallibile per averepuliti e asciutti in. La pulizia accurata e dettagliata deidi casa è fondamentale, non va mai trascurata. Anche la pulizia delle linee di fuga è importante, in particolar modo quando in casa ci L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

The_girlbehind : @sandydreamer321 Guarda... poi si lamentano della qualità. La qualità si paga punto e basta. Non puoi chiedere regi… - armoniedelsud : Un trucco semplice e simpatico per sbucciare l'aglio facilmente e in poco tempo. #aglio #sbucciareaglio… - twcinica : Assurdo come siamo tutte d'accordo sui look che dovrebbe farsi Giuli. Io adorerei base trucco leggera, un po'di pro… - calicchio_adele : E questa sono io... Senza filtri.... Perché il trucco non sempre è un inganno, o un'illusione. Il trucco è un mezzo… - grigiocemento : @Ivanino16 Si parlava di una donna che attaccava un’altra donna per via del trucco. Poi sei arrivato tu col “fascis… -