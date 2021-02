Il Cantante Mascherato 2 | l’indagine prosegue

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Lupo Ilquesta sera svelerà al pubblico l’identità di ben due concorrenti, una dopo la sfida iniziale con il redivivo Leone e un’altra al termine delle votazioni finali (qui tutte le info). Che pubblico e giuria indovinino quelle identità è irrilevante ai fini della gara, ma è la parte più divertente del programma, quella che lo rende diverso dagli altri; dunque, anche noi studiamo gli indizi, procediamo con le nostre indagini e ve le raccontiamo. Partiamo dalla Farfalla, per la quale confermiamo i nomi fatti la scorsa settimana. Il primo è quello di Annalisa Minetti, per tutti gli indizi che parlano di buio e desiderio di luce, anche se la maschera nella seconda puntata ha detto ai giudici che era molto divertente “vedere le loro facce” mentre cercavano di stanarla durante la performance: un verbo usato di proposito per ...