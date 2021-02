Governo | Speranza resta alla Salute | continua battaglia in prima linea contro virus

VittorioSgarbi : Nuovo Governo? Una terribile delusione. Un Governo malato. La conferma di Di Maio, Speranza e Franceschini, rende… - VittorioSgarbi : #nuovogoverno Per quanto mi riguarda non potrò mai votare il Governo Draghi-Di Maio: un Governo senza speranza nono… - repubblica : ?? Il governo Draghi giurera' domani alle 12: agli Esteri Di Maio, Lamorgese all'Interno, Cartabia alla Giustizia, a… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: GOVERNO DRAGHI / ECCO I NUOVI MINISTRI Cingolani alla Transizione ecologica, Franco all’Economia, Cartabia alla Giust… - lorenzlu : RT @VittorioSgarbi: Nuovo Governo? Una terribile delusione. Un Governo malato. La conferma di Di Maio, Speranza e Franceschini, rende ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Speranza

Mario Draghi ha accettato l'incarico di formare il nuovo. Sabato alle 12 il giuramento. Nella lista dei ministri le new entry Cartabia alla Giustizia,... Franceschini, Lamorgese,... Mario Draghi, ha presentato ufficialmente la composizione del. 23 in tutto i ministri del ... Dario Franceschini ministro della Cultura, Robertoalla Salute, e Patrizio Bianchi ...In tutto sono 23 i ministri della squadra Draghi: 15 politici e 8 tecnici. Si conferma, come da indiscrezioni, il 'mix' nella composizione di governo in ...Sono 23 i ministri scelti dal premier incaricato Mario Draghi. Restano Di Maio, Lamorgese e Speranza. Entrano Colao e Cartabia. Cingolani al super ministero.