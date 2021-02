Giorgio Panariello e la fidanzata di 26 anni più giovane: Ecco chi è (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il noto comico Giorgio Panariello è fidanzato da qualche tempo con una ragazza più giovane di 26 anni rispetto a lui. Scopriamo chi è Giorgio Panariello (Instagram)Giorgio Panariello è un attore, regista e conduttore televisivo italiano. I suoi primi passi nel mondo artistico li muove a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, lavorando come DJ per alcune emittenti private. La svolta decisiva è avvenuta a Firenze, quando durante un suo spettacolo ha conosciuto Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, anche loro toscani. Questi ultimi sono rimasti colpiti dalle imitazioni del comico, in particolar modo da quella di Renato Zero. A metà degli anni novanta fa il suo esordio sul piccolo schermo, proprio in una ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il noto comicoè fidanzato da qualche tempo con una ragazza piùdi 26rispetto a lui. Scopriamo chi è(Instagram)è un attore, regista e conduttore televisivo italiano. I suoi primi passi nel mondo artistico li muove a cavallo tra glisettanta e ottanta, lavorando come DJ per alcune emittenti private. La svolta decisiva è avvenuta a Firenze, quando durante un suo spettacolo ha conosciuto Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, anche loro toscani. Questi ultimi sono rimasti colpiti dalle imitazioni del comico, in particolar modo da quella di Renato Zero. A metà deglinovanta fa il suo esordio sul piccolo schermo, proprio in una ...

