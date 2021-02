GF VIP Maria Teresa Ruta da che parte sta? Zorzi vs Salemi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella casa del GF VIP non mancano le sorprese e i colpi di scena, la nomination di Tommaso Zorzi a Maria Teresa Ruta ha avvicinato quest’ultima a Giulia Salemi. Maria Teresa Ruta (fonte foto: Instagram, @ MariaTeresaRuta)Dopo l’ultima puntata del GF VIP 5 niente è più come prima: Tommaso Zorzi dopo aver ascoltato le parole di Maria Teresa Ruta nel corso della settimana precedente in merito a Giulia Salemi è rimasta di stucco Grande Fratello Vip, le anticipazioni: Walter Zenga torna in casa Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, i concorrenti sono ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella casa del GF VIP non mancano le sorprese e i colpi di scena, la nomination di Tommasoha avvicinato quest’ultima a Giulia(fonte foto: Ingram, @)Dopo l’ultima puntata del GF VIP 5 niente è più come prima: Tommasodopo aver ascoltato le parole dinel corso della settimana precedente in merito a Giuliaè rimadi stucco Grande Fratello Vip, le anticipazioni: Walter Zenga torna in casa Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, i concorrenti sono ...

fabiofabbretti : #GFVIP: la 39° puntata in diretta minuto per minuto su - maria_jabur : RT @manurkgb: a carla no vip ?? - gossipnewitalia : Nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si ritrovano a parlare del comportamento di Ma… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, grida esterne all’indirizzo di Zorzi: ‘Attento a Maria Teresa’ - zazoomblog : Gf Vip Maria Teresa Ruta smascherata la sua confessione sorprende - #Maria #Teresa #smascherata -