Face/Off: Adam Wingard dirigerà il remake (Di venerdì 12 febbraio 2021) Paramount Pictures ha ingaggiato il regista Adam Wingard per dare vita al remake di Face/Off, celebre sci-fi diretto da John Woo nel 1997 The Hollywood reporter conferma l'ingaggio del regista Adam Wingard, ultimamente sulla cresta dell'onda per un altro progetto importante; infatti, il regista ha recentemente portato a termine il monster movie Godzilla vs. Kong. Questa volta, però, si dovrà occupare di ridare vita ad un classico della fantascienza degli anni novanta: Face/Off. Parliamo del remake del famosissimo film del 1997, diretto da John Woo. Face/Off: dettagli sul remake diretto da Adam Wingard Face/Off – Due facce di un assassino è un film del 1997 diretto ...

