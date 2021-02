F1, Alonso travolto in bici: le sue condizioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo spagnolo è stato centrato da un uomo in Svizzera La nuova stagione di Formula 1 è alle porte ma intanto non inizia bene l’anno per Fernando Alonso. L’ex pilota Ferrari, ora in team Alpine Renault è stato investito da un auto mentre si allenava per le strade svizzere di Lugano. A confermare la notizia, in serata, il suo team. L’iberico è stato subito soccorso e ricoverato in ospedale e ora si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni e su eventuali traumi o ferite. Il pilota rischia così di dover saltare l’inizio della stagione 2021. L’Alpine ha spiegato, tramite comunicato ufficiale che si tratta di un “incidente in allenamento in bicicletta. Fernando è cosciente, in buon stato d’animo ma sta aspettando ulteriori esami nella mattinata di domani (oggi, ndr)”. Non si è ancora ben capita la dinamica dell’incidente ma il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo spagnolo è stato centrato da un uomo in Svizzera La nuova stagione di Formula 1 è alle porte ma intanto non inizia bene l’anno per Fernando. L’ex pilota Ferrari, ora in team Alpine Renault è stato investito da un auto mentre si allenava per le strade svizzere di Lugano. A confermare la notizia, in serata, il suo team. L’iberico è stato subito soccorso e ricoverato in ospedale e ora si attendono ulteriori aggiornamenti sulle suee su eventuali traumi o ferite. Il pilota rischia così di dover saltare l’inizio della stagione 2021. L’Alpine ha spiegato, tramite comunicato ufficiale che si tratta di un “incidente in allenamento incletta. Fernando è cosciente, in buon stato d’animo ma sta aspettando ulteriori esami nella mattinata di domani (oggi, ndr)”. Non si è ancora ben capita la dinamica dell’incidente ma il ...

