E’ morto per colpa della droga: a 18 mesi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quello che è emerso dall’esame tossicologico è sconcertante, il piccolo avrebbe ingerito metadone trovato in casa. Ambulanza (Facebook)L’esame tossicologico eseguito sul piccolo di 18 mesi deceduto ha Grosseto ha confermato che il bambino aveva ingerito una piccola quantità di metadone. La sostanza assunta chiaramente in casa, era li evidentemente come via d’uscita dalla tossicodipendenza dei genitori. Terapie a base di metadone sono spesso prescritte a tossici che vogliono uscire del tutto dal pericoloso giro della droga. Il piccolo, avrebbe trovato la boccetta contenente la sostanza e l’avrebbe assunta in un momento in cui nessuno stava facendo caso a lui. Con molta probabilità anche altre sostanze sono state assunte dal bimbo, per via aerea, respirando fumi e quant’altro, in casa propria. Questo quanto confermato ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quello che è emerso dall’esame tossicologico è sconcertante, il piccolo avrebbe ingerito metadone trovato in casa. Ambulanza (Facebook)L’esame tossicologico eseguito sul piccolo di 18deceduto ha Grosseto ha confermato che il bambino aveva ingerito una piccola quantità di metadone. La sostanza assunta chiaramente in casa, era li evidentemente come via d’uscita dalla tossicodipendenza dei genitori. Terapie a base di metadone sono spesso prescritte a tossici che vogliono uscire del tutto dal pericoloso giro. Il piccolo, avrebbe trovato la boccetta contenente la sostanza e l’avrebbe assunta in un momento in cui nessuno stava facendo caso a lui. Con molta probabilità anche altre sostanze sono state assunte dal bimbo, per via aerea, respirando fumi e quant’altro, in casa propria. Questo quanto confermato ...

GassmanGassmann : Ho iniziato a lavorare a 18 anni, ormai sono 37 anni che fingo di essere altri. Sono stato buono,cattivo, bello,bru… - enpaonlus : Gravissimo incidente in autostrada in zona Pesaro coinvolge furgone staffetta. Muoiono tre persone tra cui Elisabet… - g_brescia : Un grande Presidente. Avrebbe dovuto continuare a guidare il Governo fino alla fine di questa legislatura per raggi… - ecodelchisone : Morto per Covid l' ingegner Pier Giuseppe Daviero - andreuccioli : RT @Stefano_Re: Fino a qualche anno fa avrei risposto: dopo che sarò morto, lascerò il mio corpo alla scienza per tutte le sperimentazioni… -