Draghi e quei colloqui segreti in caserma Poi la visita a Bankitalia | indizi per i prossimi “tecnici”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il metodoper formare il nuovo governo? Lui si occupa direttamente dei(e nei ruoli chiave vuole mettere i suoi fidati) e il Capo dello Stato si occupa dei politici. L’articolo 92 della Costituzione regola tutto. Mentre si apre un piccolo giallo sul luogo in cuista svolgendo i suoi. Come racconta Claudio Tito su Repubblica, “è la foresteria del Comando Generale dell’Arma. Il presidente del consiglio incaricato trascorre lì una parte del pomeriggio. Già la scorsa settimana gli avevano offerto la possibilità di svolgere in quella sede la fase di lavoro che richiede la massima riservatezza. E proprio lì aveva tenuto i suoi primi. Ieri, in effetti, sempre in quell’edificio ha ascoltato e parlato con i potenziali ministri”.AFP 7K6O6Ossia i potenziali ...

... bensì la qualità di ciascuno digiorni. Per questo da Mariomi sarei aspettato una prima indicazione sulla scuola non di tipo numerico, per altro già proposta da Lucia Azzolina, ma ricca ...E a: 'Semplificare' IL RISCHIO DI INFILTRAZIONI - Ma in Italia ci sono molte gare, per esempio per i servizi di igiene urbana, dove non c'è neppure concorrenza. Incasi non conviene ...Il venerdì mattina a partire dalle 8.00 in diretta su RTL 102.5, il consueto appuntamento con Giletti 102.5 condotto da Massimo Giletti e Luigi Santarelli. Al centro sempre la stretta attualità e micr ...No governo Draghi” e avvenuto nella sera di martedì 9 febbraio. Proprio tra i presenti quella sera si potrebbero trovare i secessionisti: c’erano le senatrici Barbara Lezzi, Bianca Laura Granato, Rosa ...