“Draghi? Durerà finché non si romperà i cogl**ni di questi partiti”. Feltri sempre più soave (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Nel giorno clou del premier incaricato Mario Draghi – che potrebbe salire in serata al Colle per sciogliere la riserva – e mentre tutti gli analisti si scervellano in totoministri vari (ma tanto decidono il premier e Mattarella), Vittorio Feltri irrompe con la sua consueta dose di cinismo condito con ironia tagliente e politicamente scorretta. Su Twitter il direttore di Libero coglie appieno il punto della questione, ossia il rapporto tra Draghi e i partiti che lo sostengono in una maggioranza monstre, orfana soltanto di Fratelli d’Italia. Scrive Feltri: “Tutti si chiedono quanto Durerà il governo Draghi. Durerà finché il premier non si romperà i coglioni di questi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Nel giorno clou del premier incaricato Mario– che potrebbe salire in serata al Colle per sciogliere la riserva – e mentre tutti gli analisti si scervellano in totoministri vari (ma tanto decidono il premier e Mattarella), Vittorioirrompe con la sua consueta dose di cinismo condito con ironia tagliente e politicamente scorretta. Su Twitter il direttore di Libero coglie appieno il punto dellaone, ossia il rapporto trae iche lo sostengono in una maggioranza monstre, orfana soltanto di Fratelli d’Italia. Scrive: “Tutti si chiedono quantoil governoil premier non sii coglioni di...

