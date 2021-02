Diciamo basta alla “grassofobia”

Leggi su dilei

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Qualche tempo fa in un articolo interessante ho letto questo incipit che mi è rimasto impresso: “essere obeso è, in un certo senso, come essere ammalato oppure vecchio: ti rendi conto di cosa significa realmente quando grasso ci diventi, proprio come quando all’improvviso ti ammali, oppure capisci di essere diventato vecchio.” Mi stavo documentando sulla “”, un termine che potremmo riassumere nella paura, nel disprezzo e nella discriminazione verso le persone grasse. Il grassofobico in pratica ha una percezione negativa del grasso, teme di diventarlo, stigmatizzando chi lo è, lasciandosi condizionare da una marea di pregiudizi secondo i quali le persone obese lo sarebbero per scelta, per pigrizia, per mancanza di forza di volontà e soprattutto associando la loro personasporcizia,poca cura di sé e all’ingordigia. ...