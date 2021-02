Dall’Ambasciata un aggiornamento sulla situazione Covid in Spagna

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il sito dell’Abadciata italiana a Madrid di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Riccardo Guarigkia informa sugli ultimi provvedimenti-19 , raccomandando di attenersi alle indicazioni pubblicate – e costantemente aggiornate – dalle Autorità italiane e spagnole in materia. I daticampagna vaccinale in Italia sono disponibili ma considerando l’aggravarsi dellaepidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.piattaforma Re-open EU della Commissione europea, creata per favorire la ripresa sicura degli spostamenti in Europa, sono disponibili informazioni aggiornate sui singoli Paesi, per consentire ai cittadini europei che abbiano necessità di viaggiare in questo periodo di pianificare i propri ...