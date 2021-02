CR7 trascinatore anche su Instagram: Juve squadra più seguita della Champions (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un po' come in campo: Cristiano Ronaldo fa il fuoriclasse come punta di diamante e insieme a lui la Juventus punta sempre in altissimo. Se si parla di follower, poi, il portoghese è ancora più ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un po' come in campo: Cristiano Ronaldo fa il fuoriclasse come punta di diamante e insieme a lui lantus punta sempre in altissimo. Se si parla di follower, poi, il portoghese è ancora più ...

Simbolo di quanto il brand torinese sia seguito, direttamente e indirettamente, e amato anche oltre i confini nazionali e testimonianza del tocco di CR7 che ha favorito la diffusione dei colori ...

Antonio è sempre il solito, un trascinatore da calciatore e lo è anche da allenatore. La Juve è in crescendo. Questo pragmatismo che sta dimostrando di avere anche Andrea, dimostra la sua ...

La Juve risponde all'Inter e continua a scalare la classifica in attesa del recupero col Napoli. Nella 21.ma giornata di Serie A la squadra di Pirlo batte 2-0 la Roma e sale al terzo posto scavalcando ...

Era la Juve di Allegri, ma Dybala vuole tornare un protagonista a tutti gli effetti anche sotto la guida di Pirlo e diventare, insieme al compagno CR7, il trascinatore dei suoi in Champions. Paulo Dyb ...

