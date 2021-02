Ciao Maschio con Nunzia de Girolamo dal 13 febbraio su Rai 1

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo lo slittamento, dopo le foto dello scandalo, dopo la pubblicità molto particolare di questo nuovo programma di Rai 1, finalmente il debutto, in modo da poter giudicare il prodotto finale! Dal 132021 su Rai 1 arriva, il nuovo programma dideper la seconda serata del sabato sera. Si parte domani, in seconda serata a mezzanotte e un quarto circa. Nel nuovo programma che vede al debutto, nel ruolo di conduttrice,Defaremo una sorta di viaggio alla scoperta dell’universo maschile, anche in funzione del rapporto con le donne più significative delle loro vite, per capire se ‘’” è un saluto, un addio o un arrivederci, oppure un benvenuto.De ...

ANTHILIA64 : RT @Drusilla_Foer: “CIAO MASCHIO” SABATO 13 FEBBRAIO (Mezzanotte circa) su RAI 1 ?? . . @RaiUno @RaiPlay @N_DeGirolamo #ciaomaschio #drusi… - Fabienik : RT @Drusilla_Foer: “CIAO MASCHIO” SABATO 13 FEBBRAIO (Mezzanotte circa) su RAI 1 ?? . . @RaiUno @RaiPlay @N_DeGirolamo #ciaomaschio #drusi… - culture_more : RT @Drusilla_Foer: “CIAO MASCHIO” SABATO 13 FEBBRAIO (Mezzanotte circa) su RAI 1 ?? . . @RaiUno @RaiPlay @N_DeGirolamo #ciaomaschio #drusi… - axelvassallo : RT @Drusilla_Foer: “CIAO MASCHIO” SABATO 13 FEBBRAIO (Mezzanotte circa) su RAI 1 ?? . . @RaiUno @RaiPlay @N_DeGirolamo #ciaomaschio #drusi… - Drusilla_Foer : “CIAO MASCHIO” SABATO 13 FEBBRAIO (Mezzanotte circa) su RAI 1 ?? . . @RaiUno @RaiPlay @N_DeGirolamo #ciaomaschio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Maschio

Ester, Seguo da poco la tua rubrica, però apprezzo molto le tue risposte sagaci e mai banali e ... Rarissimi i casi in cui ilabbandona la tribù per sentimenti terzi. Parlo di...Debutterà sabato 13 febbraio il nuovo programma di Nunzia De Girolamo ,. E oggi la presentatrice è stata ospite di Domenica In condotto da Mara Venier . 'In ogni puntata ci sarà un politico ma non parleremo, non affronteremo la politica. Gli ospiti della ...Se il programma lo si vede già dal promo, a occhio il nuovo « Ciao Maschio » di Nunzia De Girolamo non promette chissà che. La trasmissione, che debutterà sabato 13 febbraio in seconda serata su Rai1, ...Se il programma lo si vede già dal promo, a occhio il nuovo «Ciao Maschio» di Nunzia De Girolamo non promette chissà che. La trasmissione, che debutterà sabato 13 febbraio in ...