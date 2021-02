C'è posta per te: ecco gli ospiti di sabato 13 febbraio 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) sabato 13 febbraio alle ore 21:15 su Canale 5, nuovo appuntamento con C'è posta per te , giunto alla sesta puntata di questa stagione. Maria De Filippi, con le storie che vengono raccontate nel corso del programma, farà compagnia, come di consueto, a tantissimi telespettatori, che anche in questa 24esima edizione, stanno seguendo in massa la trasmissione. Nelle prime cinque puntate del 2021, l'ascolto è stato sempre superiore ai 6 milioni di telespettatori, con uno share vicino al 30%. In tutte le serate in cui è andato in onda, C'è posta per te ha dominato la gara degli ascolti, nei confronti del programma di Rai 1, Affari tuoi (Viva gli sposi!) , che ha patito la concorrenza del programma di Canale 5. Un'edizione del people show di Mediaset, quella che sta andando in onda, che ha dovuto fare i ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021)13alle ore 21:15 su Canale 5, nuovo appuntamento con C'èper te , giunto alla sesta puntata di questa stagione. Maria De Filippi, con le storie che vengono raccontate nel corso del programma, farà compagnia, come di consueto, a tantissimi telespettatori, che anche in questa 24esima edizione, stanno seguendo in massa la trasmissione. Nelle prime cinque puntate del, l'ascolto è stato sempre superiore ai 6 milioni di telespettatori, con uno share vicino al 30%. In tutte le serate in cui è andato in onda, C'èper te ha dominato la gara degli ascolti, nei confronti del programma di Rai 1, Affari tuoi (Viva gli sposi!) , che ha patito la concorrenza del programma di Canale 5. Un'edizione del people show di Mediaset, quella che sta andando in onda, che ha dovuto fare i ...

