Berlusconi caduto in casa, l'incidente a Roma: «Contusione al fianco, sta bene» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente di Fi, Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una «caduta accidentale occorsa nella sua residenza Romana che gli ha procurato una Contusione al fianco». Lo riferisce lo staff del leader azzurro, spiegando che il Cav si è quindi recato «presso la Clinica 'La Madonnina' per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte». «È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo», assicurano fonti azzurre.

