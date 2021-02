Australian Open: Osaka, Halep e Swiatek agli ottavi. Out Errani (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continua la corsa al titolo femminile degli Australian Open 2021. Le vincitrici di giornata volano all’importante traguardo degli ottavi. Rimpianto per l’azzurra Sara Errani che, in vantaggio 5-3 nel set decisivo contro Hsieh Su-Wei, non riesce a chiudere il match e subisce la rimonta dell’avversaria. Proseguono il loro percorso, invece, le teste di serie 2 e 3 dello slam Australiano: Simona Halep e Naomi Osaka. Vediamo quali sono tutti i risultati femminili odierni. Serena vince, Sabalenka in scioltezza Tra le big che hanno superato il terzo turno c’è Serena Williams che ha regolato in due set Anastasija Potapova(7-6 6-2). Giornata agevole anche per Simona Halep che lascia a Veronika Kudermetova soltanto quattro game, aggiudicandosi la partita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continua la corsa al titolo femminile degli2021. Le vincitrici di giornata volano all’importante traguardo degli. Rimpianto per l’azzurra Sarache, in vantaggio 5-3 nel set decisivo contro Hsieh Su-Wei, non riesce a chiudere il match e subisce la rimonta dell’avversaria. Proseguono il loro percorso, invece, le teste di serie 2 e 3 dello slamo: Simonae Naomi. Vediamo quali sono tutti i risultati femminili odierni. Serena vince, Sabalenka in scioltezza Tra le big che hanno superato il terzo turno c’è Serena Williams che ha regolato in due set Anastasija Potapova(7-6 6-2). Giornata agevole anche per Simonache lascia a Veronika Kudermetova soltanto quattro game, aggiudicandosi la partita ...

