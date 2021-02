Australian Open 2021, Novak Djokovic: “Una delle vittorie più speciali della mia vita. Ho pensato di ritirarmi, spero di giocare la prossima” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Novak Djokovic non ha preso parte alla conferenza stampa dopo il match vinto contro l’americano Taylor Fritz in cinque set. Il numero 1 del mondo, arrivato agli ottavi di finale nonostante un infortunio a un fianco arrivato dopo esser scivolato sulla scritta Melbourne nel corso del terzo parziale, ha lasciato soltanto un audio a pochi fidati. In questo audio, ha dichiarato: “Ho fatto questo movimento rapido in risposta andando verso il dritto. Ho sentito un gran dolore. Ho preso la più alta dose consentita di antinfiammatori. Ho sperato e pregato di avere palle facili. Questo è quello che ho fatto. Non so onestamente come ho fatto a vincere questo incontro. Sono veramente orgoglioso e al tempo stesso triste e preoccupato. E’ decisamente qualcosa di serio quello che è avvenuto. Non ho molto tempo“. In precedenza, una volta intervistato immediatamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021)non ha preso parte alla conferenza stampa dopo il match vinto contro l’americano Taylor Fritz in cinque set. Il numero 1 del mondo, arrivato agli ottavi di finale nonostante un infortunio a un fianco arrivato dopo esser scivolato sulla scritta Melbourne nel corso del terzo parziale, ha lasciato soltanto un audio a pochi fidati. In questo audio, ha dichiarato: “Ho fatto questo movimento rapido in risposta andando verso il dritto. Ho sentito un gran dolore. Ho preso la più alta dose consentita di antinfiammatori. Ho sperato e pregato di avere palle facili. Questo è quello che ho fatto. Non so onestamente come ho fatto a vincere questo incontro. Sono veramente orgoglioso e al tempo stesso triste e preoccupato. E’ decisamente qualcosa di serio quello che è avvenuto. Non ho molto tempo“. In precedenza, una volta intervistato immediatamente ...

