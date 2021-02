Turismo, Confturismo-Confcommercio: serve ministero dedicato (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Se nuovo corso deve essere, che lo sia davvero, con provvedimenti incisivi e segnali forti rivolti ai principali settori economici del Paese, a partire dal Turismo. E’ ora che lo sviluppo e la visione strategica del settore siano posti sotto la regia di un ministero dedicato oppure, in attesa che il Turismo diventi per Costituzione materia di competenza concorrente Stato-Regioni, a un Dipartimento forte e ben strutturato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altre soluzioni sono solo un palliativo”. Questa la posizione che il Presidente di ConfTurismo-Confcommercio, Luca Patanè, esprime nelle ore cruciali della formazione del nuovo Governo da parte del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. “Nella crisi della pandemia – prosegue- si è resa evidente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Se nuovo corso deve essere, che lo sia davvero, con provvedimenti incisivi e segnali forti rivolti ai principali settori economici del Paese, a partire dal. E’ ora che lo sviluppo e la visione strategica del settore siano posti sotto la regia di unoppure, in attesa che ildiventi per Costituzione materia di competenza concorrente Stato-Regioni, a un Dipartimento forte e ben strutturato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altre soluzioni sono solo un palliativo”. Questa la posizione che il Presidente di Conf, Luca Patanè, esprime nelle ore cruciali della formazione del nuovo Governo da parte del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. “Nella crisi della pandemia – prosegue- si è resa evidente ...

"Le esperienze maturate in questi passaggi - conclude il presidente di Confturismo Confcommercio - sono state tutte importanti e positive, ma la trasversalità del turismo non si esaurisce nel campo ...

'Il turismo riparta da salute e sicurezza': nasce l'intesa imresa - sindacati per richiedere un piano vaccinale per i lavoratori del settore

...settore turismo. L'obiettivo condiviso è quello di rilanciare l'attività turistica puntando sul connubio tra sicurezza e salute, come già auspicato nei giorni scorsi dal presidente di Confturismo ...

"Se nuovo corso deve essere, che lo sia davvero, con provvedimenti incisivi e segnali forti rivolti ai principali settori economici del Paese, ...

Fornitori da pagare, dispense e frigoriferi pieni, personale che solo da pochi giorni è rientrato a lavoro e che ora rischia di tornare di nuovo a casa. Dopo cinque settimane di zona gialla, la Toscan ...

